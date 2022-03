Via libera dal 4 marzo alle domande per Digitour, il “Credito d’imposta per agenzie viaggio”. La misura, promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Rappresenta un’occasione per formare e incrementare le capacità delle piccole medie imprese turistiche, in modo da integrare strumenti tecnologici innovativi. In linea con i loro bisogni e per sviluppare nuove offerte e modelli di business grazie al supporto di esperti.

Per la misura sono stati stanziati circa 98 milioni di euro, così distribuiti: 18 milioni per il 2022; 10 milioni per il 2023; 10 milioni per il 2024; 60 milioni per il 2025. Il 40% di queste risorse è destinato agli investimenti da realizzarsi al Sud, in cui rientra ovviamente anche la Sicilia.Le agevolazioni previste da Digitour sono rivolte esclusivamente alle agenzie di viaggio e tour operator.

I requisiti

Le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti.

essere iscritte al registro delle imprese;

avere come codice Ateco uno o più dei seguenti: 79.1, 79.11, 79.12;

avere sede operativa attiva sul territorio italiano;

essere in regola con il versamento dei contributi (Durc regolare);

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.

Il credito d’imposta previsto da Digitour può essere concesso dal Ministero del Turismo fino al 50% delle spese ammissibili e fino all’importo massimo complessivo di 25 mila euro per impresa.