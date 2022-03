La loro vittima era l’ex fidanzato della figlia e sorella. Il gip di Torre Annunziata ha emesso una misura cautelare nei confronti di madre e figlio, destinatari rispettivamente di un provvedimento di arresto con il beneficio dei domiciliari e di uno in carcere per usura, tentata estorsione, anche tentato omicidio detenzione porto abusivo di arma da fuoco. Le indagini sono partite lo scorso 12 dicembre quando la polizia e’ intervenuta a Pompei in via Casone. Qui erano segnalati colpi d’arma da fuoco. La vittima era finita poco prima aggredita dall’ex suocera e dell’ex cognato. Questo ultimo con una mazza da baseball lo aveva colpito alla mano destra e infranto il vetro della sua auto. Mentre la madre aveva tentato di investirlo con una Smart.

Il fratello della vittima agli agenti aveva anche riferito che, dopo l’aggressione, aveva incontrato l’ex cognato. Intanto era tornato a bordo di uno scooter e armato di pistola, sparando contro di lui e colpendo pero’ un auto in sosta dietro cui si era riparato. La mazza baseball, abbandonata in strada, era sequestrata cosi’ come un bossolo e una ogiva calibro 7,65. I video dei sistemi di videosorveglianza confermano il tentativo di investimento. La pretesa dei due indagati era che la vittima versasse 2.200 euro dopo averne ricevuto in prestito mille, 800 dei quali erano gia’ stati restituiti, con un tasso usuraio del 120% .