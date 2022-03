Arriveranno a Napoli già nel pomeriggio di oggi i primi cittadini provenienti dall’Ucraina. La Protezione Civile regionale, con il supporto dell’ASL Napoli 1 Centro, ha già provveduto – sin dai giorni scorsi quando la Regione su indicazione del Presidente De Luca ha avviato la programmazione degli aiuti – ad organizzare il Centro di prima accoglienza. Diverse decine di profughi saranno quindi accolti presso l’edificio-albergo dell’Ospedale del Mare, pronto ad accogliere fino a 168 ospiti, ai quali sarà garantita l’assistenza di prima necessità e l’assistenza sanitaria.

Questo mentre da Kiev arrivano notizie sconcertanti su bombardamenti senza sosta.

#Kiev: #bombardamenti senza sosta .

Bombardato l’ #ospedale di #maternità e la TV di Kiev è fuori uso

“Abbiamo visto nuovi #orrori di questa guerra”, nella notte sono stati distrutti “scuole, asili nido, cinema, musei” e stamani “un razzo ha colpito l’ospedale di maternità. Ci chiediamo: perché’? Sono donne e neonati. Perché sono vittime di questa guerra?”. Lo denuncia il capo della Chiesa greco-cattolica monsignor Sviatoslav Shevchuk in un videomessaggio registrato in un bunker a Kiev, in cui descrive il “sesto giorno di una guerra sanguinaria e ingiusta”.

Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso di trasmettere pochi minuti fa. Lo rende noto su Twitter il media locale The Kyiv Independent.

Le sirene d’allarme per il raid aereo sono suonate un minuto dopo, ricordando ai cittadini di dirigersi al rifugio più vicino, scrive il quotidiano.

Inoltre immagini satellitari hanno mostrato una lunga colonna di mezzi militari russi – blindati, tank, pezzi di artiglieria e veicoli logistici – 60 km, verso la capitale ucraina, mentre la seconda città del paese è stata colpita da un nuovo violento attacco.

