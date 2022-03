Tanti studenti ma anche rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo, lavoratori e cittadini. In trecento hanno preso parte questa mattina a Torre del Greco (Napoli) alla ”manifestazione per la pace”. Promossa per dire no al conflitto che sta insanguinando l’Ucraina. ”In questi giorni di angoscia e preoccupazione – il messaggio lanciato dagli organizzatori – c’e’ bisogno piu’ che mai di unirci e chiedere con forza che la pace e il rifiuto della guerra tornino ad essere una priorita”’. Il corteo, partito da piazza Luigi Palomba, e’ giunto in piazza Santa Croce attraversando via Piscopia e via Salvator Noto. Presente anche il decano del Presbiterio di Torre del Greco, don Salvatore Accardo. Al termine dell’iniziativa ha dato lettura di un messaggio giunto dall’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia.

A guidare il corteo anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba: ”Un bel momento di solidarieta’ umana e collettiva – ha dichiarato il primo cittadino – Viviamo la tragica realta’ della guerra in Ucraina, con il timore costante di un conflitto mondiale alle porte e quotidianamente stiamo assistendo a scene di pieta’ umana. E’ stato bello vedere la partecipazione di tanti nostri ragazzi e di numerose forze sociali. Un momento di profonda unita’ per gridare ad una sola voce: pace in Ucraina”.