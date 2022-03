Il consiglio comunale di Mariupol ha denunciato la distruzione dell’ospedale pediatrico della città, nel sud dell’Ucraina. Lo stesso consiglio comunale ha pubblicato sui social un video di un ospedale devastato accusando le forze russe di aver bombardato la struttura. “La distruzione è enorme. L’edificio della struttura medica in cui i bambini sono stati curati di recente è completamente distrutto è quanto segnala il consiglio. Secondo Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione regionale di Donetsk citato dalla Cnn “un ospedale pediatrico nel centro della città, è distrutto durante l’attacco aereo russo su Mariupol”.

“Donne in travaglio e bimbi sono sotto le macerie” dell’ospedale pediatrico “bombardato” dai russi a Mariupol, nel sud dell’Ucraina: lo ha denunciato su Twitter Mykhailo Podolyak, uno dei consiglieri del presidente ucraino, Volodymyr Zelenski. “Invece di nuove vite, morti. Nn e’ un motivo sufficiente per chiudere i cieli dell’Ucraina ai missili” russi? “Non e’ un buon motivo per fermare gli omicidi?”.