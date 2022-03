Spuntano improvvisamente sui binari mentre il treno è in transito. Attimi di panico, sabato sera, alla stazione ferroviaria di Paestum, nel salernitano. Due cittadini di nazionalità indiana, in evidente stato di ebbrezza, si sono posizionati sui binari proprio mentre stava sopraggiungendo il treno Intercity, partito da Reggio Calabria e diretto a Roma. Il macchinista si è accorto della presenza dei due uomini, uno dei quali completamente disteso tra le rotaie. Poi ha azionato immediatamente il freno, evitando una tragedia. Uno dei due, un manovale di 33 anni e residente in località Rettifilo, è finito colpito di striscio da un vagone, ferendosi ad un braccio. Immediati i soccorsi dell’ambulanza dell’associazione Napoli Soccorso, in servizio presso la postazione di Santa Venere. L’equipe ha medicato l’immigrato e poi trasportato presso l’ospedale di Battipaglia. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, ai quali l’indiano ha riferito di essersi ferito nel tentativo di salvare un amico che aveva tentato il suicidio, al momento non ancora rintracciato.

È probabile che sia fuggito temendo il peggio proprio per l’amico che l’aveva salvato. Sul caso indaga anche la Polfer di Salerno. Anche loro sono giunti sul posto per ispezionare i binari alla ricerca di qualche prova. Il treno, invece, dopo un’ora, con non pochi disagi per le persone a bordo, è ripartito per Roma.