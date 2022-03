U.S Palmese 1914: la capolista porta a casa la vittoria con il Città di Avellino

Appena terminato il march allo stadio Roca della frazione San Lorenzo ad Avellino che vede protagonista la U.S. Palmese che da buon capolista non si smentisce. Gia’ dall’11° minuto del primo tempo si porta in vantaggio sul Città di Avellino a cui seguiranno altre 3 per un risultato di 2 a 4 sulla squadra ospitante.

All’11° il goal, su calcio di punizione a seguito dell’ammonizione di Del Sarno per fallo su Fusco , porta la firma del capitano rosso nero Cozzolino: un gol che dà spirito al match partito un po’ sottotono. Dopo circa 30 minuti il raddoppio della Palmese su calcio d’angolo di Cozzolino. A segnare al 41° minuto Infimo . Il goal dopo calcio d’ angolo in posizione favorevole ha incontrato un rimpallo dalla squadra avversaria con una successiva azione tra Mautone e Infimo favorendo quest’ultimo a mettere a segno la seconda rete.

Parte bene il secondo tempo con una doppietta di Cozzolino al 9′: la splendida azione del capitano segna il distacco di tre reti a zero. Al 16° del secondo tempo la rete numero 4 : Barbarisi firma dal dischetto un calcio di rigore portato a segno. Il calcio di rigore viene assegnato ai rossoneri per fallo su Infimo da parte di Larince. Dal 25° minuto inizia una inversione di rotta che comunque non compromette l’ esito della partita che si è aggiudicato la U.s. Palmese.

A segnare la prima rete degli avversari Cacciottolo Al 28° è sempre la squadra irpina ad andare a segno con un calcio di rigore: Dan va a segno e accorcia le distanze con la Palmese portando il risultato sul 2 a 4. Un risultato che si conferma a fine partita: entusiasta la dirigenza presente allo stadio ospite e l’invito ai cittadini Palmesi di accogliere i giocatori di rientro nel migliore dei modi