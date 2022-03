Ieri sera un infarto fulminante ha stroncato la vita di Yuri Veglianti, 29enne napoletano genero del titolare del distributore di pneumatici Tufano gomme. Il giovane gestiva la sede nel quartiere Fuorigrotta. Yuri, diventato padre poco più di un mese fa, è descritto dai conoscenti come «un bravo ragazzo e sincero appassionato del Napoli Calcio». Numerosi i messaggi di cordoglio di amici e parenti sui social: «Mi hai spezzato il cuore fratello, riposa in pace ovunque tu sia».In segno di lutto, tutti gli store del gruppo Tufano gomme sono stati oggi chiusi al pubblico. Il giovane lascia la moglie Giusy Tufano e il figlio piccolo.

Appena domenica ad Afragola, in zona corso Vittorio Emanuele, un uomo di 34 anni si è improvvisamente accasciato in strada. Colpito con ogni probabilità da un infarto. La richiesta di soccorso da parte dei presenti è arrivata pochi minuti dopo l’accaduto, ma l’intervento dei medici del 118 – giunti sul posto in breve tempo – è risultata vana: l’uomo è stato trovato già morto.