Non si ferma a un posto di blocco e nella fuga ferisce anche un carabiniere. Ma poco dopo si schianta nella vetrina di un negozio e finisce arrestato. È successo nella scorsa notte a Terzigno. Era intorno alle 3 di notte quando un giovane alla guida della sua vettura è transitato nella frazione di Boccia al Mauro imbattendosi in un posto di blocco dei carabinieri. Gli hanno intimato l’alt. Il conducente, anziché fermare la propria vettura, ha schiacciato il piede sull’acceleratore dando il via a un pericoloso inseguimento per le vie del paese. Fortunatamente pressoché deserte a quell’ora. Inseguimento nel corso del quale è rimasto ferito anche uno dei militari dell’arma del nucleo radiomobile di Torre Annunziata. Dopo una prima sbandata della vettura in fuga, aveva provato ad avvicinarsi. Ma neanche questo ha distolto il giovane dal suo tentativo di fuggire via e la nuova accelerazione ha ferito il carabiniere il quale ha successivamente esploso alcuni colpi di avvertimento con la sua pistola.

Poco più avanti il giovane, risultato un incensurato di Ottaviano, forse anche per la paura degli spari, ha sbandato nuovamente, finendo nella vetrina di un negozio di abbigliamento. È qui che i militari lo hanno

raggiunto e arrestato.