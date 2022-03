Scossa di terremoto avvertita alle 15,15 nell’area flegrea. Solo l’ultima dello sciame sismico che interessa la zona tra Napoli e Pozzuoli. Questa particolarmente forte visto che in molti sono scesi in strada pur abituati ai movimenti. Il sisma lo hanno avvertito da Pozzuoli fino alle città limitrofe come Bacoli e Quarto. Ma anche nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta e persino in zona Pianura. Secondo MeteoVesuvio “l’evento è stato registrato alle ore 15.14.30 secondi circa locali ed è stato avvertito nettamente dalla popolazione. Non si dispone ancora della magnitudo che potrebbe essere superiore a 3.0, secondo una prima analisi di massima”.

Resta insomma l’ansia in zona Solfatara, dove gli eventi tellurici sono all’ordine del giorno con sciami che durano anche giornate intere. Questa scossa però è particolarmente forte e fa temere la popolazione di diversi comuni e quartieri dell’area occidentale di Napoli.