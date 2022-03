Nel cimitero di Frattamaggiore, dove da poco era regolarizzata una colonia felina con tanto di cartelli. Fatti installare dal Comune, sono stati ritrovati sette gatti morti, probabilmente avvelenati. La scoperta è fatta da una volontaria. A denunciare la vicenda sono il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Conny Liotti, rappresentante territoriale del Sole che ride.

«Quello che è successo nella colonia felina del cimitero di Frattamaggiore, inaugurata nemmeno due settimane fa, è disumano. Non riusciamo a fare altro che vergognarci di chi non ha rispetto per la vita. Chiediamo alle Autorità che l’episodio non passi in secondo piano e chi si indaghi per individuare i responsabili di una tale barbarie che non deve restare impunita».