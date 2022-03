I Carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio L. G., 24enne di somma Vesuviana già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione lo hanno trovato in possesso di 170 grammi di marijuana, un bilancino di precisione. Oltre a materiale vario per il confezionamento e un coltellino utilizzato per tagliare la droga. Il giovane sommese è sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Un uomo è invece denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti in Traversa Comunale Galeone per una lite familiare. I poliziotti, arrivati sul posto, sono stati avvicinati da una coppia di anziani coniugi che hanno raccontato di essere stati aggrediti dal figlio come già avvenuto in passato. Gli operatori sono entrati in casa e hanno bloccato l’uomo, un quarantenne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia.