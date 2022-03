Sorpresi a rubare auto parcheggiate lungo la strada: tre giovani arrestati. E’ accaduto a Pompei (Napoli) nell’ambito di un servizio ad ”alto impatto” eseguito dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata insieme a quelli del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno (Napoli). Ha interessato diversi comuni dell’area vesuviana e ha portato all’identificazione di 59 persone e al controllo di 31 veicoli. Con l’emissione di nove contravvenzioni al codice della strada. Eseguite anche otto perquisizioni a soggetti ritenuti di interesse operativo. Durante queste operazioni, i militari dell’Arma hanno arrestato per furto tre giovani, di 20 e di 23 anni, entrambi di Castellammare di Stabia e gia’ sottoposti alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria, e un 19enne di Pompei, tutti e tre gia’ noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri li hanno bloccati su via Monsignor Luigi Di Liegro mentre stavano rubando due vetture li’ parcheggiate. I tre arrestati sono ora in attesa di giudizio. In manette, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, e’ finito anche un, napoletano di 52 anni. I carabinieri, durante un posto di controllo effettuato a Poggiomarino, lo hanno fermato a via Iervolino: sul suo conto pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Lecce per truffa. Dopo le formalita’ di rito, Iervolino e’ stato portato in carcere.