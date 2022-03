A Somma Vesuviana arrivano le “sentinelle dell’ambiente”. Postazioni per ricarica di auto elettriche dotate anche di sensori per il rilevamento delle polveri sottili e video – camera. Ai piedi del Monte Somma la prima smart city con abbattimento di emissioni di Co2. Il sindaco Salvatore Di Sarno commenta: “Oggi abbiamo inaugurato la prima “sentinella dell’ambiente” in Piazza Vittorio Emanuele III. E’ l’inizio dell’era della sostenibilità al fine di dare vita a luoghi sicuri per i nostri bambini anche dal punto di vista della qualità dell’aria. Dunque postazioni per ricarica delle auto elettriche ma dotati anche di sensori per il rilevamento delle polveri sottili!”. Vito Zinni (Amministratore della NRG YOU): “A Somma postazioni di ricarica delle auto elettriche ma anche con sensori per il rilevamento delle polveri sottili nell’aria collegati all’Arpac Campania. Inoltre sarà possibile prenotare la ricarica dell’auto tranquillamente da casa”.

Le reazioni

“Inizia per Somma Vesuviana l’era della sostenibilità. Oggi abbiamo inaugurato la prima “sentinella dell’ambiente” ma ne metteremo anche un’altra. Perché “sentinelle dell’ambiente”? Sono colonnine per la ricarica delle auto elettriche ma allo stesso tempo monitoreranno i livelli di polveri sottili nell’aria. Abbassare dunque le polveri sottili, mobilità ecologica, dare la possibilità ai nostri bambini di vivere in luoghi con aria buona. Questa azione è successiva alla grande opera di realizzazione della pubblica illuminazione nuova, tutta a led e già completata. Inoltre installeremo anche altre 8 postazioni di ricarica per auto elettriche in altri 8 punti della città.

Ai piedi del Monte Somma nasce dunque una vera smart city che consente di contribuire in modo concreto all’abbattimento di emissioni di co2. Con la realizzazione di questo progetto Somma Vesuviana andrà a risparmiare ben 289 tonnellate equivalenti di petrolio, ma anche 1548.000 kwh all’anno e oltre 800 tonnellate di Co2 in meno immesse in atmosfera. Abbiamo anche approvato i progetti di realizzazione di cammini green, Villa comunale e parchi urbani”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, inaugurando le “sentinelle dell’ambiente” colonnine di ricarica per auto elettriche con sensori per il monitoraggio ambientale. La prima è stata installata in Piazza Vittorio Emanuele III.