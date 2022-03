Ci sarà ancora da attendere per il pieno di benzina o gasolio “scontato” per effetto dei 25 centesimi di riduzione delle accise. Il provvedimento annunciato venerdì sera da Mario Draghi molto difficilmente potrà entrare in vigore prima di dopodomani, mercoledì; ma non si escludono nemmeno slittamenti ulteriori. Intanto il prezzo di benzina e diesel scende oggi in Italia, in attesa del taglio delle accise annunciato venerdì sera dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Il gasolio in particolare torna a essere meno caro della benzina. Continuano ad aumentare le quotazioni internazionali del gasolio. Brent a 111 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato IP ha ridotto i prezzi consigliati della benzina di 6 cent/litro e quelli del diesel di 10 cent. Per Q8 rispettivamente -5 e -10, per Tamoil -6 e -8.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta. Sono rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti. Benzina self service a 2,134 euro/litro (-78 millesimi, compagnie 2,138, pompe bianche 2,125), diesel a 2,120 euro/litro (-98, compagnie 2,122, pompe bianche 2,113). Benzina servito a 2,247 euro/litro (-78, compagnie 2,284, pompe bianche 2,176), diesel a 2,236 euro/litro (-102, compagnie 2,273, pompe bianche 2,162). Gpl servito a 0,888 euro/litro (+16, compagnie 0,892, pompe bianche 0,884), metano servito a 2,230 euro/kg (invariato, compagnie 2,342, pompe bianche 2,152), Gnl 2,122 euro/kg (+4, compagnie 2,141 euro/kg, pompe bianche 2,108 euro/kg).