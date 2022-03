Si torna a morire per Covid in Irpinia. È deceduto nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati, un paziente di 94 anni di Baiano. Era ricoverato dal 2 marzo. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 30 pazienti: 4 in terapia intensiva e 16 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 nella Pediatria della Città ospedaliera. In aumento il tasso di positività in provincia di Avellino, che è in continua crescita da oltre una settimana.

Sono 5.852 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 40.690 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi. Cinque dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 575 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.