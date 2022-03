Tante le immagini strazianti che da ormai 2 settimane rimbalzano sulle testate, narrando quella che è la cronistoria giornaliera di quello che nel 2022 mai nessuno avrebbe immaginato: immagini di quella che passerà alla storia come la Guerra tra Russia e Ucraina o malauguratamente – si spera di no – come il 3° conflitto mondiale.

Abbiamo visto le immagini di Mia la bimba nata sotto le bombe , del contadino che ferma le truppe, dei bambini e le mamme in fuga ,dei papà in lacrime e oggi di due giovani sposi .

Loro sono Leisa e Valerii, come abiti nuziali le mimetiche e giubbotti antiproiettile, la location il campo di battaglia a Kiev gli invitati i soldati, il dresscode mimetico e come fotografo da wedding un soldato tra gli altri. Hanno deciso di sposarsi nel giorno che tanto avevano progettato.

Lei con un velo appuntato tra i capelli e un improvvisato bouquet in mano, lui accanto con indosso il giubbotto antiproiettile e una candela tra le mani. Sorridenti mentre si scambiano le fedi al fronte, in un posto di blocco. Si sono sposati così al fronte, Lesia e Valerii. Le immagini dell’inconsueto ‘sì’ sono state rilanciate dal Guardian