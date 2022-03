Sei chili di droga marchiata Rolex, arrestato a Sant’Anastasia

Un grosso colpo nella lotta al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti messo a segno dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. A Sant’Anastasia i militari del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Ruocco. E’ un 46enne del Parco Verde di Caivano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno infatti fermato in via Massena Macedonia a bordo della sua utilitaria. Nell’auto 5 chili e 800 grammi di hashish. La droga era suddivisa in 58 involucri ed è sequestrata. L’arrestato è trasferito in carcere in attesa di giudizio.

Appena stamattina nelle province di Napoli, Salerno e Benevento, i carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di dieci indagati gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. Quattro persone sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari, una raggiunta dal divieto di dimora nel comune di San Gennaro Vesuviano, una dall’obbligo di dimora nel comune di Benevento e tre dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è emesso dal gip del Tribunale di NAPOLI, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.