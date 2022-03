Scontro frontale sulla Casilina nel tratto di Teano, Caserta. Un frontale, poco prima delle 8 di questa mattina, fra un’auto e una moto ha causato la morte di un uomo. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, la vittima, 48 anni, è il centauro. Il violento impatto l’ha disarcionato dalla moto facendolo piombare con violenza sull’asfalto. Per i sanitari giunti sul posto non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Era originario di Napoli. Il conducente dell’auto, invece, è stato trasportato sotto choc al vicino ospedale ‘San Rocco’ di Sessa Aurunca.

Identificata la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7,30 al km 181 in località Consolata, Teano. Si chiamava Francesco R., 48 anni, originario del napoletano. Il 48enne in sella alla sua moto si è scontrato violentemente con una vettura, il cui conducente è stato invece accompagnato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca in stato di shock.