Ancora un’incidente sulla Nola-Villa Literno, dove nella serata di iri un’auto e un tir si sono scontrati per cause ancora da accertare. Sul posto è giunto un’ambulanza per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro. L’incidente si è verificato tra Casal di Principe e Villa Literno, in direzione Castel Volturno: il camion ha fermato la sua corsa contro un guardrail. Sul posto in questo momento ci sono le forze dell’ordine e ci sono anche alcuni disagi per gli automobilisti visto anche che la carreggiata è stata ridotta per permettere l’intervento dell’ambulanza.

