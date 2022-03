Tra le misure introdotte dal Governo con il Decreto Legge n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina-bis”) per fare fronte al caro energia, spiccano le modifiche a quello che è stato definito come Bonus Luce e Gas.

Innalzata la soglia ISEE

L’art. 6 del provvedimento prevede infatti che dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, il valore ISEE per l’accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, è elevato a 12.000 euro. In questo modo si amplia la platea di beneficiari della misura, portando a circa 5 milioni le famiglie che potranno usufruire di uno sconto in bolletta.

Come accedere

La procedura per richiedere lo sconto è molto semplice, dato che il processo di accesso al Bonus è automatico. Esso si basa sul Sistema Informativo Integrato nazionale (SII) e necessita solo della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.

La DSU può essere presentata in autonomia direttamente online, all’interno dell’area personale MyINPS, utilizzando il servizio apposito “ISEE precompilato” oppure chiedendo l’elaborazione a un CAF.

Una volta acquisita la Dichiarazione, INPS selezionerà automaticamente le famiglie che potranno accedere allo sconto in bolletta sulla base del loro ISEE e trasmetterà i dati all’Acquirente unico, l’ente che collabora con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). L’Acquirente unico comunicherà i dati degli utenti direttamente agli enti erogatori dell’energia elettrica o gas, che autonomamente e in maniera automatica applicheranno lo sconto in bolletta alle famiglie che ne avranno diritto.

A quanto ammonta

Il valore dei bonus sociali elettrico e gas è determinato e periodicamente aggiornato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa. In genere, all’inizio dell’anno ARERA aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso dello stesso anno.

Per il 2022 l’Autorità ha ritenuto opportuno rinviare tale adeguamento ai trimestri successivi, in considerazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 in materia di rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas per minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura previsti per il I trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati (analogamente a quanto già disposto nel IV trimestre 2021), e tenuto conto dell’attuale andamento dei prezzi di mercato e della loro volatilità.

Questi i valori previsti da ARERA fino al I trimestre 2022.

Bonus elettrico

Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU. Questi i valori in vigore nel I trimestre 2022 (1° gennaio – 31 marzo 2022).

Fonte: lavoripubblici.it