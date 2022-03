Schianto tra auto e furgone, in sei restano feriti. Tra loro anche un bambino. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta a Frigento, in località Pila ai Piani, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone. Il veicolo commerciale ha terminato la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione abbattendolo. Le sei persone a bordo dei veicoli, tra cui un bambino, sono tutte trasportate dalle varie ambulanze intervenute presso l’ospedale di Ariano Irpino.

Grave incidente questa mattina sull’autostrada A26, al km 69 in direzione Gravellona, nel tratto tra il bivio con la A21 e Casale Monferrato sud. Un camionista è deceduto investito da auto, dopo essere sceso dal suo mezzo a causa di un guasto. L’uomo si trovava in una piazzola d’emergenza, e l’auto dopo aver sbandato l’ha travolto.