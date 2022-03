Roma, scandalo al liceo Montale di via di Bravetta per una relazione tra la preside e un alunno appena maggiorenne. Quella che sembrava una voce di corridoio, è finita per diventare un vero e proprio caso. Ha coinvolto altri docenti e che ha indotto l’Ufficio scolastico regionale a far intervenire gli ispettori. Nel liceo, di indirizzo pedagogico, classico e linguistico, considerato uno dei migliori di Roma tra i linguistici, la voce si era diffusa qualche settimana fa. E sui muri della scuola, avevano iniziato a comparire scritte che facevano riferimento proprio alla storia tra l’alunno 18enne e la preside del liceo. «La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente», «Chi sa deve agire» e «Il tuo silenzio parla per te» appaiono veri e propri attacchi nei confronti della dirigente scolastica, che era arrivata da poco al Montale.

Come riporta La Repubblica, la storia tra l’alunno 18enne e la preside sarebbe iniziata ai primi di dicembre, nei giorni dell’occupazione del liceo Montale. Il ragazzo, considerato un alunno modello con il massimo dei voti, avrebbe iniziato conversazioni con la dirigente scolastica prima tramite alcune mail, poi con delle chat e infine con veri e propri appuntamenti. L’alunno, però, ad un certo punto aveva deciso di troncare la relazione, ma non sapendo come fare si era confidato con alcuni compagni di scuola. A quel punto, la vicenda è diventata di dominio pubblico e dagli studenti, la voce sarebbe arrivata ai professori e, infine, all’Ufficio scolastico regionale.