Scafati, lite per una precedenza: uomo picchia una donna e la manda in ospedale

Una banale discussione per motivi legati alla viabilità cittadina è sfociata in una vera e propria aggressione. Lite tra un uomo ed una donna per una mancata precedenza ad un incrocio a Scafati. L’episodio risale all’altra serata quando, in via Alcide De Gasperi, scoppia un diverbio tra i due su chi si sarebbe dovuto fermare prima ad un incrocio. Entrambi – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – sarebbero scesi dalle rispettive vetture per discuterne. Ma, in preda all’ira, l’automobilista si è scagliato contro la 64enne. Picchiandola davanti agli occhi increduli di commercianti e passanti.

L’aggressore, poi, è fuggito a bordo della sua vettura, mentre la donna è finita soccorsa dai presenti e condotta in ospedale da un’ambulanza del 118. A referto ferite guaribili in dieci giorni e soprattutto tanto spavento. Adesso è caccia all’uomo.