Brucia dal primo pomeriggio la montagna di Sarno: il rogo è per adesso circoscritto ma ancora non spento da parte degli uomini della Sma Campania. Intervento in collaborazione con gli agenti della Municipale accorsi sul posto e i volontari dell’ Associazione “I Sarrastri”.

La stessa montagna, oltre ad essere protagonista di numerosi incendi nel periodo estivo, meno di 10 giorni fa finì interessata da altri 3 roghi innescati contemporaneamente sempre sullo stesso versante. A quasi 24 anni dal tragico alluvione in cui una frana dello stesso Monte Saro provocò vittime e distruzione, ancora si continua a bruciare. Molto probabilmente con dolo, ignari forse di quelle che sono state le pagine più buie della storia della cittadina sarnese.

Adesso si teme per la sera e per la notte, dove il vento può alimentare le fiamme. E soprattutto quando i velivoli non possono alzarsi in volo. Dunque, c’è tenere altissima l’attenzione almeno fino alle prime luci dell’alba.