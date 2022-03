Sant’Anastasia, si picchiano in strada paralizzando il traffico – VIDEO VIRALE

Tutti i giorni vediamo scorrere, nelle varie home social, video di degrado urbano troppo spesso non in merito ad infrastrutture ma a comportamenti umani. Tra gli avventori delle condivisioni va una menzione particolare all’onorevole Borrelli creatore e promotore di un “Osservatorio dei canali Social”. Oggi, a finire su pubblica piazza, la lite per strada a Sant’Anastasia. Il video riprende la lite tra un gruppo di uomini per strada, o per meglio dire, una lite in carreggiata che ha costretto anche le auto a fermarsi paralizzando il traffico cittadino in orario di punta.

Scene raccapriccianti che sempre più vedono protagonisti persone ambosessi che ormai sembrano aver perso il lume della ragione. Litigando per strada, nei parcheggi dei supermercati, nei ristoranti. Sfasciandoli e creando stupore, curiosità e imbarazzo tra i malcapitati spettatori . Scene di degrado, che attraverso i canali social diventano in poco tempo virali: un’immagine di una Napoli e della Campania che getta sicuramente un onta difficile da cancellare e smentire