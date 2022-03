Proseguono i servizi da parte dei Carabinieri nell’area nord di Napoli volti al contrasto dei furti di auto o parti di esse come ad esempio il palladio ormai tanto “caro” al mercato nero.

A Sant’Anastasia i militari della locale stazione hanno denunciato a piede libero per ricettazione 2 persone già note alle forze dell’ordine. Hanno 60 e 47anni, il primo è di castello di cisterna mentre l’altro proprio di Sant’Anastasia. La centrale operativa – in collegamento con una compagnia assicurativa – ha allertato i militari. Il gps installato in un suv segnalava il furto appena avvenuto. I Carabinieri, in collegamento costante con i sistemi satellitari dell’assicurazione, hanno percorso il tragitto dell’auto rubata fino ad arrivare in un garage nelle campagne della cittadina napoletana. Nel locale i 2, bloccati mentre erano ancora impegnati a smontare l’auto che è restituita alla legittima proprietaria.

Intanto i carabinieri della Stazione di Carbonia hanno arrestato un 35 napoletano, già sottoposto agli arresti domiciliari in Sardegna. In esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dalla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Napoli. L’uomo è stato giudicato responsabile, recidivo, del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, perpetrati nei confronti della moglie 26enne nel capoluogo campano. L’uomo è stato, quindi, trasportato presso il carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria partenopea.