“La situazione di grave emergenza del conflitto russo-ucraino ha costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare la propria terra per trovare rifugio altrove. Questa immane sofferenza ci sollecita a dare il nostro contributo per tentare di lenire, nei limiti del possibile, le sofferenze e le privazioni. Coinvolgono, prima di tutti, anziani, donne e bambini. C’è bisogno di solidarietà ed è impensabile restare indifferenti. Per questo, nella consapevolezza che la sistemazione definitiva dei rifugiati ucraini è di competenza del Ministero dell’Interno e delle sue articolazioni, appellandoci al grande cuore ed alla sensibilità dei cittadini sangiuseppesi, abbiamo deciso di richiedere la disponibilità a titolo gratuito, ad offrire aiuti concreti, come vitto, alloggio, vestiario, e quanto altro possa occorrere per ospitare i profughi”. A dirlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.