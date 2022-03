Girava in auto con la moglie e il figlio neonato di 5 mesi alla ricerca di marmitte da rubare per estrarre il palladio, metallo nobile sottoprodotto di nichel e platino il cui valore è cresciuto a dismisura negli ultimi anni. G.Z., 32enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, portava con sé i familiari probabilmente per eludere i controlli, ma non è bastato. La scorsa notte i Carabinieri lo hanno sorpreso a Mugnano in via Montale, a pochi passi dalla centrale via Napoli. Il 32enne era a terra, impegnato a smontare la marmitta di un’auto parcheggiata davanti a un condominio. I militari della stazione di Mugnano lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.

Intanto in via Stadera a Napoli elevati numerosi verbali per varie infrazioni al codice della strada, dai veicoli sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria e quelli veicoli rimossi con carri gru. Verificate anche le autorizzazioni di 11 attività commerciali inerenti le occupazioni di suolo pubblico e la corretta gestione dei rifiuti. Gli agenti della polizia municipale a Napoli si sono poi spostati in via Brin, dove hanno rimosso altre tre vetture in sosta selvaggia.