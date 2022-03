Rubava la corrente da due anni, arrestato pizzaiolo a San Gennaro Vesuviano

Dovrà restituire circa 10mila euro e rispondere di furto aggravato un imprenditore 52enne di San Gennaro Vesuviano. I carabinieri forestali della stazione di Marigliano lo hanno arrestato perché nella sua pizzeria hanno accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Da due anni il contatore rilevava consumi bassissimi e i militari, insieme a personale tecnico dell’Enel hanno ispezionato il locale. Il contatore era bypassato e i cavi che alimentavano la pizzeria erano collegati direttamente alla rete portante. Per il 52enne sono scattate le manette e questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.

Appena ieri un fatto simile a Torre Annunziata per un negoziante di via Vittorio Veneto. Qui il furto durava da più o meno cinque anni con un totale stimato di 33mila euro di corrente rubata. Pure in questo caso il commerciante è finito in manette per le accuse rilevate dalle forze dell’ordine.