A Pozzuoli, località Monteruscello, i carabinieri della locale caserma hanno denunciato un 41enne di Quarto per furto aggravato e per ricettazione un 55enne di Giugliano in Campania. Una donna di Pozzuoli ha denunciato ai Carabinieri del posto che ignoti avevano rubato lo stereo custodito nella sua auto parcheggiata. Era all’interno del parcheggio dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. I militari hanno analizzato le immagini dei sistemi di video sorveglianza ed hanno riconosciuto l’autore del furto. Il 41enne, infatti, non solo era già noto. Ma anche sottoposto alla misura della presentazione alla polizia giudiziaria. Per i carabinieri è quindi semplice ricordare quell’uomo che tutti i giorni andava in caserma a firmare.

Le indagini hanno permesso di accertare che il 42enne avesse venduto lo stereo al 55enne. Perquisita la sua abitazione, i carabinieri non solo hanno rinvenuto lo stereo ma anche altra merce (televisori, monopattini, bici da corsa) per un valore complessivo di 30mila euro. Sono in corso indagini per chiarire la provenienza degli altri oggetti rinvenuti e sequestrati.