Rifiuti cimiteriali trovati in strada: sequestrata area vicino all’autostrada in Campania

Una discarica illegale di rifiuti cimiteriali scoperta dalla Polizia stradale di Lagonegro (Potenza) a ridosso del Belvedere dell’area di parcheggio denominata Sirino sull’autostrada A2 del Mediterraneo. A poca distanza dal lago da cui prende il nome che rientra sul territorio di Montesano della Marcellana tra Salernitano e Potenza. Al suolo, frammenti lignei di cofani funebri, parti di rivestimenti in zinco delle bare e sacchetti in cellophane. All’interno calzature e capi di vestiario vetusti appartenuti probabilmente a salme riesumate. Non sono stati rinvenuti resti umani. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lagonegro, hanno permesso agli agenti della Polizia di individuare i responsabili dello smaltimento abusivo. Denunciando così tre persone che, a vario titolo, sono ritenute responsabili di abbandono di rifiuti speciali.

Gli inquirenti hanno anche accertato che i rifiuti, scaricati illecitamente provenivano dai cimiteri del comune di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano. Coinvolti nella vicenda impiegati della pubblica amministrazione e dipendenti di un’azienda privata, assegnataria di una concessione di un servizio pubblico. L’individuazione dei responsabili ha permesso anche di poter effettuare le operazioni volte alla bonifica dell’area sequestrata.