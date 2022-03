Oltre cento mila euro indebitamente percepiti attraverso il reddito di cittadinanza. Undici persone denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino. Provvedimenti nell’ambito dei controlli tesi a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla misura di sostegno al reddito. Grazie ai controlli incrociati dei dati documentali con quelli forniti dai comuni di residenza sono emerse responsabilità, a vario titolo, di false dichiarazioni. Oltre che di omessa comunicazione di informazioni dovute, omessa comunicazione di variazione del reddito o del patrimonio. Quanto emerso dalle indagini è segnalato all’Inps per l’interruzione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

Si è conclusa invece con una segnalazione alla Procura reggiana la vicenda che ha visto come vittima un giovane che si è rivolto ai Carabinieri della locale Stazione per una truffa online. I Carabinieri di Casalgrande, Reggio Emilia, qualche mese fa avevano ricevuto la denuncia della vittima che, dopo aver concluso una trattativa on line per l’acquisto di un Apple Iphone attraverso un noto sito di annunci, aveva versato al finto venditore la somma di 855 euro, perdendo poi ogni contatto con l’inserzionista