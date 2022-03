Rapinatori armati nel ristorante vesuviano: pistole in faccia per il Rolex – IL VIDEO

Nuovo assalto armato all’interno di un pubblico esercizio. È accaduto domenica pomeriggio, quando in una nota macelleria bistrot di via Europa, a confine tra San Sebastiano al Vesuvio e Cercola, si sono introdotti due uomini. Armi in pugno e con viso travisato dal casco. Fuori, altri due complici a fare da palo, giunti come gli altri a bordo di uno scooter. Obiettivo dei rapinatori il rolex di un imprenditore della zona che si trovava all’esterno della struttura. Visti i due motorini avvicinarsi, intuendo di essere l’obiettivo del raid, si era introdotto all’interno del locale. Questo però non ha dissuaso i rapinatori, che lo hanno seguito nel bistrot. Puntando le armi ad altezza uomo incuranti di quanti erano all’interno della struttura per godere di un pasto in compagnia, si sono fatti consegnare l’orologio, dal valore di circa 20mila euro. GUARDA QUI IL VIDEO.

Subito dopo i malviventi sono fuggiti via risalendo a bordo dei motorini che nel frattempo i complici avevano tenuto accesi. «La gente non può passare neanche una giornata tranquilla con la propria famiglia che deve temere di ritrovarsi una pistola puntata in faccia. Magari rivolta anche verso la testa di un loro figlio, come ad esempio accadde nella pizzeria di Casavatore lo scorso ottobre. Oppure come è accaduto più recentemente al ristornate “Punto nave” di Monterusciello» ha detto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.