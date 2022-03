Sono finiti in manette gli ultimi due ricercati della banda di rapinatori che il 9 agosto del 2020 sequestrarono i clienti di un Bed & breakfast di Pompei. Qui rubarono soldi e gioielli. Le indagini scattarono subito dopo il raid a “Villa Aurelia”. Questo il nome della struttura ricettiva dove i clienti vissero una notte di “arancia meccanica”. I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito l’ordinanza applicativa della custodia cautelare. In cella sono finiti C. Q., 53 anni, ed E. C., 30 anni, entrambi di Poggiomarino. Sono accusati di rapina pluriaggravata, porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. Le indagini partirono appena dopo il blitz dell’estate 2020 quando un commando di 6 persone fece irruzione nella struttura ricettiva. All’interno vi erano 14 persone, tra residenti e turisti.

I fatti

Giunti a bordo di 2 autovetture rubate, munite di lampeggiante blu, i rapinatori riuscirono a convincere i proprietari ad aprire, presentandosi come “Carabinieri”. Impossibile non cadere nella trappola. I finti carabinieri erano vestiti con pettorine riproducenti la sigla istituzionale dell’Arma. Entrati nella struttura, i rapinatori ammanettarono e chiusero in un locale alcune delle vittime. Rapinando poi i presenti di oggetti di valore e di denaro in contanti, minacciandoli con l’uso di pistole, poi risultate in parte autentiche e pronte al fuoco. In parte invece giocattolo e prive di tappo rosso. Uno dei clienti riuscì a dare l’allarme prima che i rapinatori gli strappassero il telefono di mano, scagliandolo per terra e facendolo a pezzi.

L’intervento tempestivo dei carabinieri consentì di arrestare in flagranza di reato 4 componenti della banda, tre dei quali condannati, a 13 e 6 mesi di reclusione ciascuno ed un quarto, incensurato, alla pena di 8 anni. Sono C. C, 29enne di Boscoreale, M. M., 39enne di Castellammare, e G. T., 35enne di Catania, inoltre, l’incensurato A. A., 24enne di Torre Annunziata.