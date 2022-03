Raid al distributore di profilattici, poi fugge e investe i carabinieri

Ha divelto un distributore di profilattici di una farmacia, poi fuggendo è finito con lo scooter contro l’auto dei carabinieri investendo tre militari che cercavano di bloccarlo. Un 20enne di Giugliano in Campania, arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri. Il giovane – del quale non è stato reso noto il nome – era già finito fermato subito dopo il fatto. Ma era tornato in libertà. La procura di Napoli Nord, ha quindi richiesto al gip l’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti del 20enne. Le accuse sono rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Intanto a Mugnano di Napoli, via Montale. I carabinieri sorprendono un uomo impegnato a smontare una marmitta da un’utilitaria parcheggiata davanti al condominio. Bloccato e arrestato 32enne napoletano.