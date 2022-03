Quattro giovani bloccati in una tormenta di neve. I vigili del fuoco di Avellino, intorno alle 19 di ieri, sono intervenuti a Montevergine. Più precisamente nelle vicinanze della ex base Nato, per il recupero di quattro ragazzi rimasti bloccati nella neve. Necessarie circa tre ore per raggiungerli e riportarli presso il Santuario di Montevergine con il gatto delle nevi dei Vigili del Fuoco della centrale di Avellino. I quattro, due ragazzi e due ragazze, di Napoli e Benevento, sono affidati ai sanitari del 118 che li hanno sottoposti a controllo medico.

«Questa volta si è davvero rischiato molto a causa delle difficoltà incontrate per raggiungere i ragazzi. Per la temperatura particolarmente bassa e per le proibitive condizioni di visibilità – dice il comandante provinciale dei caschi rossi, Mario Bellizzi – Tutto questo deve necessariamente far capire a tutti che occorre evitare di avventurarsi di questi tempi su strade isolate di montagna».