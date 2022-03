È da circa 6 giorni che nel quartiere Vicaria, in particolare in Piazza Nazionale e su via Acquaviva si aggira un ragazzo pericoloso, secondo quanto raccolto si chiamerebbe Davide. È esile ed ha sui 20 anni, ed è apparentemente innocuo. Ma non è così. Ha colpito violentemente più volte donne e perfino animali con calci e pugni di una violenza inaudita. La scorsa settimana si trovava su via Arenaccia si è avvicinato ad un automobilista che stava parcheggiando e gli ha sferrato un pugno in pieno volto.

Gli abitanti del luogo stanno vivendo nel terrore. «Oramai ho paura di scendere da casa, quando scendo con il mio cagnolino sono in preda all’ansia e alla paura. Due giorni fa ero su via Acquaviva con mia sorella ed il mio cane siamo state pedinate fin dentro al nostro condominio. Per fortuna siamo riuscite a entrare velocemente nel palazzo ma abbiamo davvero avuto molta paura. A dirlo Federica Esposito, abitante del posto. Poi aggiunge: «Ieri ero in giro con il mio cagnolino e mio marito, questo ragazzo ha tentato di sferrare un calcio al mio cane. Sta diventando davvero una situazione insostenibile».