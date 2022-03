Bonus vacanze pensionati, pubblicato il bando “Estate INPSieme Senior 2022” che prevede l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici in Italia. Il bando di concorso annuale, si legge sul sito dell’Inps, offre ai pensionati, ai loro coniugi e figli disabili conviventi, appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. O alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo IPOST, la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine. Ma anche montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2022. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro le 12 del 15 aprile 2022.

Intanto 6mila imprese edili in tutta Italia, di cui un migliaio sono in Campania rischiano il tracollo a causa del rallentamento delle procedure che consentono di monetizzare i bonus fiscali, da quelli del 110 (super bonus) a quello sismico, da quello per le facciate al vecchio credito fiscale per le ristrutturazioni. E’ quando fanno sapere alcuni imprenditori edili dal Nord al Sud che giovedi’ prossimo torneranno in piazza a Roma. A rischiare, dicono, sono prevalentemente le piccole e medie imprese.