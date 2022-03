«Non ci sono motivi per l’assalto ai supermercati». Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli sottolinea l’infondatezza dell’assalto ai supermercati in previsione di un’eventuale carenza di prodotti alimentari conseguenza della guerra in Ucraina. Patuanelli rimarca poi la necessità di uno scostamento di bilancio per far fronte all’emergenza, che sarà valutato in Cdm.

«Abbiamo una forza produttiva che ci fa dire che problemi ai supermercati non ci saranno, dobbiamo dare un messaggio di speranza e tranquillità ai cittadini perché in questo momento non ci sono motivi per fare l’assalto agli scaffali dei supermercati». Ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli intervistato da Maria Latella a “Il caffè della domenica” su Radio 24.

«Effettivamente ci sono materie prime che approvvigioniamo da alcuni paesi che sono in conflitto o molto vicini al conflitto, che hanno fatto scelte commerciali discutibili come l’Ungheria». «Credo che uno scostamento di bilancio oggi sia più che giustificato e io lo ritengo necessario. Credo – ha sottolineato – che questo sia un ragionamento che il Consiglio dei ministri farà molto a breve. Ho la sensazione che sia l’unica direzione possibile».