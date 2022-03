«La previsione di oggi è che ci sarà un aumento del flusso di arrivo di persone dall’Ucraina. Sicuramente dal livello nazionale arriva l’indicazione del passaggio di frontiere e che ci fa anche capire se vengono in Campania o verso altre Regioni. C’è di sicuro un aumento nei prossimi giorni». Lo ha detto il direttore generale della Protezione Civile in Campania Italo Giulivo nel corso della sua visita al residence per i rifugiati ucraini a Napoli, all’Ospedale del Mare.

«Su questo tema – ha aggiunto Giulivo – le variabili sono molte. Dipende prima di tutto da quello che succede in Ucraina, alle frontiere ma anche all’approccio personale. Ci sono persone molto fiere che affrontano con dignità quello che succede in Ucraina e che se rientra la situazione rientreranno nel loro paese. Chi oggi scappa dall’Ucraina attaccata cerca di raggiungere parenti o amici sul territorio italiano e in particolare in Campania abbiamo un numero elevato, con a Napoli 25.000 residenti ucraini con permesso di soggiorno, altri 15.000 nella provincia di Napoli e poi ne abbiamo 9.000 a Caserta e altri 9.000 a Salerno. Questi diventeranno i poli per aggregare gli afflussi spontanei».