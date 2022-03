“L’Asl ci comunica che presso l’hub vaccinale di Ottaviano è attiva l’accoglienza dei profughi ucraini, che vengono sottoposti al vaccino (laddove è necessario) e a tutta l’assistenza riguardante la prevenzione e la difesa dal covid. Vengono, inoltre, indirizzati al più vicino commissariato di polizia o alla caserma dei carabinieri per la registrazione sul nostro territorio. Desidero ringraziare di cuore tutto il personale che, da mesi ormai, lavora presso l’hub di Ottaviano e che sta gestendo anche questa emergenza”. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso.

“Avremmo voluto non parlare di guerra in Ucraina ma siamo obbligati a farlo. Abbiamo nel Covid center della Napoli 103 persone ospitate, con 40 minori. Tra queste persone 20 sono positivi in cura al Covid center. Complessivamente abbiamo accolto oltre 3500 persone solo a Napoli e stiamo proseguendo in un’attivita’ doverosa di accoglienza e ospitalita’”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.