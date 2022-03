Prof campano trovato morto in un albergo a Rimini

Un insegnante di sostegno di Ariano Irpino è stato rinvenuto primo di vita in una stanza d’albergo di Miramare Rimini. Lo stimato docente di 58 anni, Mario Loconte, era in servizio presso una scuola della zona. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118. Erano stati i colleghi di scuola a lanciare l’allarme. Con molta probabilità, l’insegnante è stato stroncato da un malore. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso per cercare di fare piena luca. Il 58enne lascia moglie e figlio di 13 anni. Dolore e sconcerto nella comunità di Ariano Irpino.

Persona conosciuta, molto garbata, delicata e affabile, sempre dai modi gentili, stimata da tutti proprio per le sue qualità umane e professionali. Una notizia tristissima che ha fatto in poco tempo il giro della città e che ha addolorato Ariano, in un giorno di festa dedicato al santo patrono Ottone Frangipane.