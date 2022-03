Primavera in arrivo? Non ancora: gli italiani dovranno prima affrontare neve e gelo. Come comunica Meteo 3B, nei prossimi 10 giorni arriverà un’ondata di freddo dalla Russia. Sarà quindi un secondo gennaio per il Paese. Da domenica l’Italia piomberà in pieno inverno: in particolare, martedì 8 marzo con neve al Centrosud e giovedì 10 marzo con neve anche in Pianura Padana. Ci saranno, quindi, frequenti irruzioni di aria gelida dalla Russia in moto retrogrado verso l’Europa con coinvolgimento anche dell’Italia, specie centro-settentrionale. Instabilità soprattutto al Centrosud Italia.

Ma non è esclusa la possibilità di precipitazioni anche al Nord dal 10 marzo in avanti, che interagendo con l’aria fredda potrebbero essere nevose a quote molto basse. Temperature spesso sotto la media, specie al Nord e lungo il versante adriatico.