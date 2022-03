Pompei, scoperti 23 chili di droga sepolti in un terreno

Circa 23 chili di hashish sequestrati dalla Polizia nel pomeriggio di ieri a Pompei. Gli agenti del Commissariato locale, con il supporto delle Unita’ Cinofile, dell’ Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno eseguito controlli in un terreno incolto nei pressi di via Traversa Gesuiti. Qui hanno trovato 20 blocchi di hashish per un peso di circa 23 chili. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, invece, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Poderico hanno notato una persona cedere qualcosa ad un’altra in cambio di denaro.

Lo spacciatore, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga nascondendosi nel bagno di un esercizio commerciale. Qui dopo aver tentato di disfarsi della sostanza stupefacente e con non poca difficoltà lo hanno bloccato. Trovandolo in possesso di 4 involucri con 5,47 grammi di marijuana e di 455 euro.