Asse diretto Pomigliano d’Arco-Afragola, grazie ad una nuova arteria, finanziata con oltre 10 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Napoli. Collegherà i due comuni costeggiando il viadotto della linea ferroviaria Eav e sarà attraversata principalmente da bus elettrici. Il progetto, «Sistema Integrato di mobilità sostenibile: in bus dalle fabbriche alle stazioni dell’alta velocità», prevede la realizzazione di una strada. Partirà dalla stazione della Circumvesuviana attraversando il parcheggio dello stabilimento Leonardo per raggiunge, dapprima, il comune di Casalnuovo. Senza interferire con il traffico cittadino e in particolare di via Roma, per poi arrivare alla stazione tav di Afragola.

La nuova strada sarà alberata, realizzata con moderna tecnologia e materiali ecosostenibili e attrezzata con una linea di trasporto pubblico predisposto dall’eav. Il comune di Pomigliano D’Arco ha partecipato all’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli, finalizzata alla selezione di proposte progettuali per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in associazione al Comune di Casalnuovo di Napoli, predisponendo questo progetto di mobilità sostenibile di grande impatto sia sulla qualità dell’aria che sulla soluzione del problema traffico a via Roma e alla rotonda Ponte.