Eletto consigliere nella lista più votata “Napoli Metropolitana” e tra i più votati nella provincia.

Il poggiomarinese Felice Sorrentino, classe 84, consigliere della maggioranza Falanga ottiene uno scranno nel consiglio di Città metropolitana.

Grazie alle 2611 preferenze che gli hanno permesso l’elezione, il giovane Sorrentino rappresenterà la sua amata Poggiomarino e tutti i comuni dell’area metropolitana di Napoli.

“Sessanta amministratori mi hanno dato l’opportunità di rappresentarli in città metropolitana. Questo largo consenso è stato possibile grazie al significativo sforzo politico e ad un modo di agire riconoscibile quotidianamente e appartenente a Giovanni Mensorio consigliere regionale della Campania e presidente della commissione attività produttive e del turismo” fa la sua analisi Sorrentino, senza dimenticare chi lo ha supportato durante la campagna elettorale”.

“Un ringraziamento va al sindaco Falanga ed a tutti i consiglieri poggiomarinesi per il loro prezioso supporto.

È un risultato che mi riempie di orgoglio e che mi dà l’opportunità di lavorare per Poggiomarino e per i territori della città metropolitana con la stessa passione e con lo stesso impegno profuso fin qui nella mia attività di consigliere comunale” chiosa entusiasta.

La soddisfazione è stata espressa anche dal suo sindaco Maurizio Falanga: ” È impossibile non credere nella bontà dell’entusiasmo di Felice. È un giovanissimo che ha sempre creduto nel nostro progetto per una Poggiomarino migliore e non potevo non dargli fiducia. La politica ha sempre più bisogno di giovani puliti come lui. Sono orgoglioso di lui e sono certo lavorerà bene per fare da ponte tra il Vesuviano e Napoli” dichiara il primo cittadino Maurizio Falanga.