Pensioni di aprile, cambia la data dei pagamenti – IL CALENDARIO

Con la fine dello stato d’emergenza covid – fissato al 31 marzo 2022 – anche le pensioni Inps tornano al loro normale ciclo di pagamenti. Dunque saranno erogate dal 1 aprile 2022. Poste Italiane ha fatto infatti sapere che non ci sarà più il pagamento anticipato. Con i pensionati che ormai aveva preso l’abitudine a ricevere le somme a partire dal 25 o 27 del mese.

Pagamento e aumenti

Le pensioni ad aprile torneranno dunque ad essere erogate dal 1° aprile, ponendo fine ad una pratica emergenziale che aveva un costo importante per Poste Italiane. L’erogazione anticipata, infatti, comportava per l’azienda uno sforzo organizzativo ed economico in quanto l’Inps erogava comunque le cifre nei primi giorni del nuovo mese. Si trattava quindi di un anticipo da parte delle Poste, scelta questa non condivisa da tutti, specie dalle banche che infatti non avevano aderito all’iniziativa decidendo così di sobbarcarsi tale onere.

I pagamenti effettuati da Poste Italiane dovrebbero quindi seguire un nuovo, ma in realtà vecchio, calendario che rispetta un ordine alfabetico. Ecco dunque che i cittadini con cognome dalla A alla B otterranno l’accredito della pensione il 1° aprile 2022, dalla C all D dal 2 aprile, dalla E alla K dal 4 aprile, dalla L alla O dal 5 aprile, dalla P alla R dal 6 aprile e, infine, dalla S alla Z dal 7 aprile.

