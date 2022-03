Una fiammella accesa, un barlume di speranza, contro la guerra. Con questo spirito i cittadini hanno sfidato il freddo per far sentire il loro calore e la loro vicinanza alla popolazione Ucraina, devastata dalla brutalità della guerra in corso. Una fiaccolata simbolica organizzata dall’ Amministrazione, con particolare attenzione da parte dell’Assessore alla Cultura Elvira Franzese. Con la collaborazione delle comunità Parrocchiali e di tutte le realtà associative del territorio, per illuminare questo periodo buio di odio e violenza che il mondo sta attraversando.

In tanti tra giovani, bambini ed adulti hanno preso parte al corteo, partito alle ore 19 da Piazza De Martino. Si è incamminato per le vie del centro città, tra emozionante silenzio spezzato da inni alla pace. Ognuno con la propria fiaccola tra le mani, sventolando una bandiera della pace, un cartello con su scritto un messaggio chiaro e deciso: “No alla guerra”. Palma Campania, si attesta sempre come una cittadina dal cuore solidale, una cittadina che non resta ferma a guardare ma tende la mano al prossimo. E lo fa anche con un corteo che ha voluto ribadire quanto si è vicini al prossimo, a chi ha bisogno di forza, coraggio, sostegno fisico, morale. Un messaggio di speranza e di pace, l’augurio che si trovi una via giusta, che metta al primo piano la pace e non la morte .