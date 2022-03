Palma Campania: ritrovamento bellico, zona isolata

Durante le operazioni di bonifica dei lagni, in Via Isernia di Palma Campania, gli operai della ditta che sta svolgendo i lavori hanno ritrovato un proiettile da 30× 7,5 cm molto probabilmente risalente al seconda guerra mondiale. Il ritrovamento è sul confine tra il territorio palmese e Nolano ,più precisamente nella zona dell’isola ecologica Sospese momentaneamente le operazioni di bonifica, sono giunti sul posto i militari dell’Esercito Italiano che hanno provveduto in via precauzionale a mettere l’aria in sicurezza isolandola.

Ad entrare in azione i carabinieri di Piazzolla di Nola a cui si sono rivolti gli operai. Continuano ad emergere reperti della seconda guerra mondiale, in un periodo in cui il mondo è con il fiato sospeso per quanto accade tra Russia e Ucraina.